Die Ehrung der Jubilare und die Verabschiedung langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand waren im Hause Ricosta Anlass für eine Feier im Gasthof Rößle in Fürstenberg. Das seltene 40-Jährige feierte Birgit Ruder. 25 Jahre zur Ricosta-Familie gehören Bülent Atik, Alfred Hosbach, Egor Jaufmann, Jürgen King und Heidi Schmid. Für Walter Faller, Elena Grigore, Elisabeth Hasenfratz und Ivanka Kercek beginnt nach verdienstvollen Jahren der neue Lebensabschnitt Ruhestand. Ralph Rieker, Geschäftsführer der Firma Ricosta, sparte nicht mit Lob und Anerkennung für vorbildliche Arbeitsleistung, hohe Motivation und Einsatzbereitschaft und Firmentreue über so viele Jahre hinweg in einer turbulenten Branche. Foto: Sigwart