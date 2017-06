Donaueschingen Richtiger Umgang mit Rollatoren

Nicht selten kann im Alltag eine falsche Benutzung von Rollatoren beobachtet werden. Obwohl die rollenden Unterstützer mittlerweile ein gängiges Hilfsmittel zum Erhalt der Mobilität sind, sollten einige Aspekte bei der Nutzung beachtet werden.

Wichtig ist beispielsweise die richtige Einstellung des Rollators, die sich von Person zu Person unterscheidet. Dieses Angebot und viele weitere Aktivitäten – wie zum Beispiel eine kostenlose Überprüfung des Rollators, eine sichere Schwellenüberbrückung und das Einladen in einen Auto – werden den Besuchern in Zusammenarbeit mit ansässigen Sanitätshäusern an diesem Tag angeboten. Auch Interessierte und Angehörige ohne Rollator kommen auf ihre Kosten: Bei einer Rollatoren-Schau können neue Modelle betrachtet und ausprobiert werden. Eine Geschichtenerzählerin, die Wissenswertes über Donaueschingen erzählt sowie eine kostenlose Rollatorgymnastik zum Mitmachen sorgen an diesem Tag für Abwechslung.

Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Die Eisdiele Rialto stellt zusammen mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis für jeden Besucher mit Rollator ein Freigetränk aus. Der Aktionstag findet bei jedem Wetter statt. Fragen beantwortet der Pflegestützpunkt in Donaueschingen unter der Telefonnummer 07721/913 54 56 oder der Pflegestützpunkt in Villingen-Schwenningen unter 07721/913 74 56.