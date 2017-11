Donaueschingen Renommiertes Quartett zu Gast

Sie geben einen hochinteressanten Streichquartettabend mit einem gerade auf die Donaueschinger Tradition in den 20er-Jahren zugeschnittenen Programm. Neben zwei bedeutenden Streichquartetten – eines der späten Werke Ludwig van Beethovens, dem Streichquartett Nr. 15 a-Moll, und Claude Debussys einzigem Streichquartett op. 10 – erinnert das Quatuor Danel mit einem musikalischen Ulk Paul Hindemiths, dem Repertorium für Militärmusik "Minimax", an die Kammermusikaufführungen 1923. Auch vor diesem Konzert gibt es eine Einführung um 18.15 Uhr. Karten im Vorverkauf in der Tourist-Information Karl­straße 58.