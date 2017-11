Die Rennmannschaft des SC 1900 Donaueschingen ist vom 28. bis 31. Oktober im Stubaital in die neue Saison gestartet. 51 Rennläufer, Trainer und Eltern waren im Trainingslager dabei. Bei hervorragenden Bedingungen konnten die Rennläufer erste Schwünge und Trainingsfahrten absolvieren. Damit werden neben den intensiven Vorbereitungen im Sommer bereits wichtige Grundlagen für die Wintersportsaison gelegt. Die Stimmung in der Gruppe sei hervorragend gewesen, was sich auch auf die Leistungen der Rennläufer übertragen habe, schreibt der Ski-Club in einer Pressemitteilung. Foto: SC 1900