Donaueschingen Reha-Sportgruppe am Lünersee

Großes Wetterglück hatte die Reha-Sportgruppe der DJK Donaueschingen bei ihrem Ausflug ins Brandner Tal in Vorarlberg. Bei herrlichem Wetter fuhr die Gruppe mit Bus und Seilbahn zum 2000 Meter hoch gelegenen Lünersee, wo ein Treffen von Alphornbläsern stattfand. Die Reha-Krebssportgruppe richtet sich an alle, die schon einmal an Krebs erkrankt waren oder aktuell betroffen sind. Unter der Leitung von Angelika Bolkart wird donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Gymnastikhalle der Rehaklinik Sonnhalde Sport getrieben, Infos: Telefon 0771/47 10. Foto: Verein