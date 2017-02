Donaueschingen Reger Zulauf bei den Katzenfreunden

Seit genau sechs Jahren besteht der Freundeskreis Katze und Mensch. Was zunächst mit einer Handvoll Mitgliedern begann, hat sich längst zum Selbstläufer entwickelt.

Donaueschingen. "Wir haben zwischenzeitlich an die 100 Mitglieder, verteilt im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis", berichtet die Gruppenleitern Sigrid Resech, die die hiesige Gruppe seit der ersten Stunde mit viel Engagement betreut. Zwischenzeitlich gibt es auch in Villingen, Unterkirnach und Bad Dürrheim gelegentliche Treffs. In Donaueschingen findet einmal im Monat ein Stammtisch statt. Dort haben die Mitglieder die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Zielsetzung: Gerade während der Urlaubszeit stellen sich viele Katzenhalter die Frage: "Was mach ich während meiner Abwesenheit mit meiner Katze"? Mit Hilfe eines ehrenamtlichen Katzenbetreuers des Vereins kann der Stubentiger im gewohnten Zuhause verbleiben, denn Katzen sind auf ihr Daheim fixiert. Sie also einfach in einen Katzentransporter zu stecken und zur Freundin zu bringen, funktioniert meist mehr schlecht als recht, erklärt Resech. Das Prinzip, die Katze während der Abwesenheit des Halters im eigenen Zuhause zu lassen, ist ein wahres Erfolgskonzept, das deutschlandweit seit langem bestens funktioniert. Auch kurzfristig kann geholfen werden. Wenn beispielsweise ein Mitglied in die Klinik muss, findet sich immer ein Betreuer, berichtet Resech.