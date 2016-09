Donaueschingen Regen bremst Andrang kaum aus

Vorsichtig ausgedrückt, ist das Programm am Donnerstagabend laut Kaspar Funke suboptimal gewesen. Die Idee, den Besuchern Transparenz im Bezug auf das Training mit Pferden zu verschaffen, sei nicht aufgegangen. "Aus Reitersicht haben wir dafür allerdings großes Lob erhalten", so Funke. Im kommenden Jahr soll der Donnerstagabend jedoch wieder anders gestaltet werden.

Das Abendprogramm am Freitag ist laut Funke gut angekommen. "Wir hatten zwei Abschnitte, die sich prima ergänzt haben", so der Turnierchef. Auch der Empfang im VIP-Zelt wäre positiv aufgenommen worden. Selbstkritisch müsste jedoch auch gesagt werden, dass für die Ehrungen noch ein Spotlight nötig gewesen wäre, sodass die Personen mehr ins Licht gerückt wären.

Vom Gespannfahren, über die Dressur bis hin zum Polo und dem Springen – das Publikum habe am samstag alle vier Disziplin gut angenommen. Überall hätten viele Zuschauer die sportlichen Höchstleistungen verfolgt. Gerade in der Dressur wären bei den jungen Pferden habe es ein Weltniveau gegeben – mit Reitern die die Zukunft beherrschen werden. Auch das Flutlicht am Dressurplatz habe sich bewährt, schlechter wären die Bedienungen am Abreitplatz gewesen. "Aber die Reiter konnten damit leben und den Zuschauern ist es nicht aufgefallen. Nachbessern müssen wir hier aber auf jeden Fall", so Funke. Kritisch sieht er auch das Samstagabendprogramm auf dem Springplatz. "Es war einfach zu lang." Zukünftig sollte der Showabend gegen 23 Uhr Enden. Weniger Gruppen und weniger Reiter im vorausgehenden Springen könnten dies möglich machen.

Besonders freut Funke, dass am Sonntag mit Lisa Nooren eine 19-Jährige den Großen Preis gewonnen hat. "Das zeigt das, was ich immer zu vermitteln versuche, dass die jungen Amazonen bestimmen, wo es lang geht", so der Turnierchef. Die 19-Jährige hat auch schon mitgeteilt, dass sie sich auf das Reitturnier im kommenden Jahr freut.

Vertragsverlängerung steht in naher Zukunft an

Zwar möchte Kaspar Funke in den kommenden Jahren nein Championat im Fahren und in der Dressur nach Donaueschingen holen, als Nächstes steht jedoch erst einmal die Vertragsverlängerung an. Dazu soll es in den kommenden Monaten Gespräche geben: "Dann werden wir sehen, wer was möchte und was möglich ist", so Funke. Auch muss er sich über die Gastronomie Gedanken machen. Der Öschberghof steigt grundsätzlich aus dem Catering aus – nicht nur bei Reitturnier – und auch das Bräustüble wird nicht mehr dabei sein.

Sport

Donaueschingen. Eine Reitturnierveranstaltung ist längst nicht mehr nur durch den Sport geprägt, auch Showelemente – tendenziell am Abend – sollen auch dort für Kurzweil bei den Besuchern sorgen. Und so war am Samstagabend Showtime angesagt.

Zunächst war eine Westernshow geboten, in der zwei Reiterinnen die spezielle Westernreitweise demonstrierten. Es folgte dann der erste Auftritt Vincent Liberator, der die höchste Schule der Dressurkunst demonstrierte. Doch damit war der Showabend längst noch nicht zu Ende, man durfte sich auf weitere Programmpunkte freuen.

Akrobatik auf dem Pferderücken

Zwar wurde es gegen Mitternacht dann doch etwas kühl im Donaueschinger Springstadion, dennoch harrten noch einige Zuschauer auf der Tribüne aus, um sich dann noch drei für die Damenwelt besonders Schmucke Männer aus Paris, die halsbrecherisch über die Parcourshindernisse sprangen. Die drei Brüder Brüsewitz gaben dann noch einen Einblick in die Sportart Voltigieren und glänzten mit Akrobatik auf dem Pferderücken vom Feinsten. Dann der Höhepunkt, die Freiheitsdressur von Vincent Liberator, der seine sechs Schimmel ohne Strick und Halfter perfekt dirigierte.

Das Finale nach Mitternacht war dann für Tatjana Früh reserviert, ihre Lichtershow im Dunkeln zu Pferd sorgte noch einmal für einen klasse Abschluss. Dennoch wünschte sich manch ein Besucher die Showelemente etwas früher am Abend, wurde es doch kühl und klamm zu vorgerückter Stunde.