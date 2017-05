Donaueschingen Regelmäßiger Stammtisch geplant

Geladen hatte Geschäftsführer Christian Köster vom Twist, der in einer besseren Koordination von verschiedenen Events große Vorteile sieht: "Es geht darum, in einer Stadt wie Donaueschingen, in der nicht immer unbedingt am Abend viel los ist, dann auch nicht noch zwei Veranstaltungen parallel stattfinden zu lassen."

Er verglich den Abgleich mit einem Apotheken-Notfallplan: "Alle, die sich dem Netzwerk anschließen, sollen beispielsweise in ihren Lokalitäten einen Terminplan aufhängen, auf dem sämtliche Events eingetragen sind. Es kann natürlich sein, dass man dann ins Twist geht, dort aber im Plan sieht, dass in einer anderen Lokalität heute eine Party stattfindet, und man eben dorthin geht." Beim nächsten Mal sei es wieder umgekehrt: "Man hilft sich gegenseitig, nimmt aber niemandem etwas weg", so Köster. "Es gibt viele tolle Leute und Dienstleister in Donaueschingen, die vieles können, was aber nicht unbedingt publik ist", so Köster weiter. Deshalb werde vieles überregional beauftragt und die Lokalen blieben auf der Strecke.

Momentan sei nicht geplant, unter einem Vereinsstatus zu laufen: "Wir sind auch keine Eventagentur, wir wollen ein Netzwerk sein." In einem zweiten Schritt will man eventuell auch den Einzelhandel in das Netzwerk mit einbinden.