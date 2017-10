Musikalisch klingt das Reformationsjahr zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags Martin Luthers am 31. Oktober 1517 aus, wenn am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr in der Christuskirche in Donaueschingen das Duo Zia mit Marcus Rust (Trompete) und Christian Grosch (Orgel) zusammen mit dem Sprechlyriker Temye Tesfu Choräle und Texte des Reformators in neuer Form zum Klingen und Hören bringen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten. Foto: privat