Donaueschingen Reformationsjahr fördert die Ökumene

Scheinbar ganz ohne Rücksicht auf die höchsten kirchlichen Autoritäten war die Besinnung auf die Bedeutung Luthers und der Reformation zum Teil fast schon revolutionär, wenn die bekannte Tübinger Theologieprofessorin Johanna Rahner in ihren 9,5 Thesen zur Reformation beim Anstöße-Abend die Aktualität der Reformation auch für die katholische Kirche betonte und wenn der katholische Pfarrer Harald Niedenzu bei der Kolpingfamilie feststellte, dass Martin Luther als Reformator für die katholische Kirche "längst fällig war".

Thesen 2017 in St. Johann: Eine glänzende Idee in der Seelsorgeeinheit war es, eine Wandtafel mit "Thesen 2017", deutlich Bezug nehmend auf die 95 Thesen Martin Luthers, die jeder hier anbringen konnte, in der Stadtkirche aufzustellen. Und es war ein großer Erfolg, wie Pastoralreferent Tobias Hofmann erfreut feststellte. Alle Altersgruppen, alle gesellschaftlichen Schichten, ökumenisch geprägt, oder auch der Kirche Fernstehende, auch ausländische Besucher, waren vertreten.

In mehreren Bänden wurden die Anliegen gesammelt und dem Erzbischof Burger übergeben: sehr kirchenkritische, konservative Thesen in Gebets- oder Fürbittenform. Auffallend war, dass viele ökumenisch geprägt waren, wo das Ziel der Einheit in der Verschiedenheit formuliert war: "Wir sind alle katholisch! Wir sind alle evangelisch!" So konnte Hofmann konstatieren, dass dieses Reformationsjahr in Donaueschingen der ökumenischen Bewegung vor Ort sehr förderlich war, was auch in der Reformationsnacht in den Stationen mit den lutherischen vier Soli – allein der Glaube, die Gnade, die Schrift und Jesus Christus für jeden deutlich wurde.