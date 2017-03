Donaueschingen Rechtzeitig der Einsamkeit vorbeugen

"Mein bisheriges Leben habe ich ja schon ändern müssen, als ich hier eingezogen bin", räumt Hannelore Biernath ein, von einigen Dingen, die ihr ein Leben lang wichtig waren, "musste ich mich trennen, im Alter muss man zurückstecken". Reisen, die sie in früheren Jahren gerne machte, sind zum Beispiel nicht mehr ohne Weiteres möglich. Aber zu den einsamen Menschen zählt sie sich nicht, "ich pflege meine Kontakte, treffe mich regelmäßig mit anderen, gehe raus zum Kartenspielen, übernehme kleine Aufgaben im Heim." Ihr Rat: Man müsse rechtzeitig etwas gegen die Einsamkeit tun, sich umschauen. Man kann zum Beispiel beim Seniorentanz im evangelischen Gemeindehaus mitmachen. Unter dem Titel "Fit ab 50" treffen sich regelmäßig etwa 25 Menschen aller Altersklassen zum Folkloretanz.

Wichtig ist das hausinterne Sicherheits- und Notrufsystem. Den Notruf hat Hannelore Biernath selbst schon zweimal ausgelöst, als es ihr schlecht ging. "Da kam sofort eine Pflegerin zur Hilfe, und einmal brauchte ich sogar den Notarzt." In der Wohnung gibt es mehrere Notrufknöpfe, mit denen Bewohner Hilfe rufen können. Es gibt außerdem ein Sicherheitssystem, das dem Personal auf regelmäßigen Rundgängen im Betreuten Wohnen hilft, die Sachlage einzuschätzen. Die Bewohner drehen abends ein Kärtchen vor der Tür auf Rot und morgens wieder auf Grün, sodass das Personal gleich erkennen kann, ob alles in Ordnung ist, oder ob jemand in einer Notlage ist.

"Ich kann kochen und backen, was ich möchte", sagt Hannelore Biernath, die Wohnung besteht aus einem Wohn- und Schlafzimmer und verfügt über eine komplett eingerichtete Küche. Sie räumt aber auch ein, dass sie nicht so oft selber kocht, "denn das Mittagessen im Haus verführt mich schon." Ein Reinigungsdienst erleichtert das Leben. Er übernimmt einmal in der Woche die Grundreinigung. Die Wäsche kann man waschen lassen und wenn erforderlich, unterstützt der ambulante Pflegedienst die Mieter im Betreuten Wohnen. Hauseigene Pflegekräfte dürfen nur in Notfällen diese Arbeit übernehmen, so sieht es das Gesetz vor.

Insgesamt ist Betreutes Wohnen im Alter eine gute Alternative, ist Heimleiter Dieter Münzer überzeugt. Die Mieter leben in 42 Ein- oder Zwei-Zimmer-Appartements mit 40 bis 57 Quadratmeter Wohnfläche. Die Grundmiete beträgt 5,25 Euro je Quadratmeter, dazu kommen noch Betriebskosten von 4,20 Euro und heimbedingte Kosten von 3,55 Euro je Quadratmeter, zum Beispiel für die Reinigung der Wohnungen. Betreutes Wohnen ist ein gutes Mittel gegen Vereinsamung. Hier hat Hannelore Biernath zum Beispiel mit dem Malen begonnen und spielt Harfe in einer Gruppe. Hinzu kommen Angebote wie Gymnastik und Sturzprävention. Veranstaltungen sorgen für Abwechslung, die Bewohner können sich am Literaturkreis und kreativen oder therapeutischen Gruppen beteiligen. Es gibt regelmäßig Gottesdienste, die Sparkasse macht einmal die Woche einen Schalter auf, Fußpflege und Frisör bieten Dienste an.