Donaueschingen Ratschläge für den Start in die Arbeitswelt

Unterstützung beim schwierigen Wechsel von der Schule in den Beruf erhalten Schulabgänger seit knapp 20 Jahren beim Donaueschinger Forum für Schule und Wirtschaft in der Eichendorff-Schule.

Donaueschingen. Denn kaum ein Jugendlicher weiß wohl schon, wohin ihn sein Start in die Berufswelt führt. Bei der schwierigen Entscheidungsfindung werden die Schulabgänger in verschiedene Richtungen informiert. 41 Firmen beteiligen sich am Samstag, 7. Oktober, von 9 bis 12 Uhr an dem kompakten Forum, das Schulabgängern und Eltern eine wichtige Orientierungshilfe bietet.

Zwar gibt es momentan bei boomender Wirtschaft im Südwesten ein enormes Angebot an Ausbildungsstellen und weiterführenden Schulen, doch die nie dagewesene Fülle an unterschiedlichen Möglichkeiten zur beruflichen Lebensgestaltung macht die Entscheidung nicht leichter. Das Forum für Schule und Wirtschaft ist eine wichtige Starthilfe, bei der man viele nützliche Informationen aus erster Hand erhält und Auszubildende selbst ihre Erfahrungen im jeweiligen Beruf direkt an die Schüler in Augenhöhe weitergeben.