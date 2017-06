Donaueschingen Quellfest zieht Tausende Besucher an

Nach einem stimmungsvollen Auftakt mit Donauwalzer spielendem Posaunenquartett, rotem Teppich und 20 weißen Tauben, die direkt an der Donauquelle abhoben, sowie einem eher rustikal anmutendem Fassanstich mit der 40 Jahre jungen Brauereikapelle auf der großen Bühne bei der Schützenbrücke entwickelte sich das Donauquellfest schnell zu einer tollen Veranstaltung.

Bei idealem Festwetter genossen Tausende das große Finale des Fürstenberg-Lokal-Derbys mit einem verdienten Sieger, der Rockband "Walter Subject" aus Reutlingen, die Atmosphäre auf der vor Lebensfreude und Musik strotzenden Piazza, die coolen Cocktails in der chilligen Donau-Lounge direkt an der Quelle, das vielfältige und hochwertige Angebot auf dem Donau-Markt, das reichhaltige Angebot an Speisen und Getränken der Narrenzunft Frohsinn und der DJK-Fußballer sowie den Blick hinter die Kulissen der Fürstenberg-Brauerei – und das alles bei viel Musik und netten Gesprächen mit Freunden und Bekannten. Auch für den Nachwuchs war einiges geboten.

So wurde das Donauquellfest, das mit diesem Erfolg bereits in der zweiten Auflage fest im städtischen Terminplan verankert bleibt, eine bis weit über die Grenzen der Stadt hinaus strahlende Leuchtturmveranstaltung – genau wie es die gemeinsamen Veranstalter, Oberbürgermeister Erik Pauly und Brauerei-Geschäftsführer Georg Schwende bei der offiziellen Eröffnung prophezeiten.