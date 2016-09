Donaueschingen Produkt aus gemeinsamer Arbeit

Begegnungs-Skulptur auf Max-Rieple-Platz

Letztere soll jetzt gefördert werden durch ein zweitägiges Projekt der Kunstschule: Am Wochenende 17. / 18. September entsteht auf dem Max-Rieple-Platz eine "Skulptur der Begegnung". Zwischen 10 und 18 Uhr am Samstag sowie 10 und 14 Uhr am Sonntag wird aus Baumstämmen, Zweigen, Ästen, Weidenruten und anderem Naturmaterial ein etwa acht Meter langes Boot gebaut, das die nächsten Monate den Max-Rieple-Platz schmücken soll.

Es bietet, so Kunstschulleiter Andreas Bordel-Vodde in seiner Mitteilung, dann Sitzplätze zum Ausruhen und für Kinder darüber hinaus die Möglichkeit, Pirat oder Weltumsegelung zu spielen. Mitmachen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus aller Herren Länder. Das muss auch nicht über den ganzen Zeitraum hinweg sein, auch ein zeitlich begrenztes Mitmachen ist möglich.