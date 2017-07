Donaueschingen Pop Singers ziehen Erfolgsbilanz

Das abgelaufene Vereinsjahr war für die PPS aber auch mit dem Eintritt in den Schwarzwald-Baar-Chorverband innerhalb des badischen Chorverbands verbunden. "Seit Neujahr gehören wir dort der Gruppe Ostbaar an", ergänzte der wiedergewählte stellvertretende Vorsitzende und Gründungsmitglied Walter Kuttruff.

Das Vereinsjahr erforderte in organisatorischer Hinsicht viele Anstrengungen von den Mitgliedern. Zu ihnen zählte die Mitwirkung beim mittelalterlichen Dorfjubiläum von Pfohren. Im Oktober ist die Mitwirkung am Donaueschinger Herbstfest terminiert. Die Übernahme der Bewirtung beim musikalischen Nachmittag mit Schülern der Gesangsschule "Wege der Stimme" in der Festhalle Pfohren steht am 25. November im Terminplan.

Im Advent laden die PPS zu zwei Konzerten ein. Zudem ermöglicht das Engagement der vergangenen Monate den Kauf eines neuen Keyboards. Lob gab es auch von der Ortsverwaltung. "Ihr seid präsent, wenn man euch ruft", dankte die stellvertretende Ortsvorsteherin Irmtraud Wesle.