Donaueschingen Polizeichef, Stadtrat und Verkehrswacht

Donaueschingen (jak). Heute feiert der gebürtige Aixheimer seinen 80. Geburtstag. Dabei wird sich aber die Feier auf mehrere Tage verteilen. "Die Kegler werden sicher in Frack und Zylinder vorbeischauen", vermutet Gruler. Für die Familien – vier Kinder und sechs Enkelkinder sind es mittlerweile – und die Freunde ist dann der Samstag reserviert und etwas später steht dann ein Treffen mit den noch lebenden Mitgliedern der zwölf Apostel und der Frauen in Donaueschingen an.

Ja, die zwölf Apostel: Sie zeigen vielleicht am besten das Wirken Franz Grulers in Donaueschingen. "Wir haben uns einmal im Monat getroffen, eine Runde von Leuten, die sich für die Stadtpolitik interessiert hat", blickt er zurück. Darunter beispielsweise der Braumeister Werner Hohloch oder der Forstdirektor Friedrich Rieth. Zwölf waren es an der Zahl, daher auch der Name. Noch heute treffen sie sich regelmäßig, wenn auch in dezimierter Form. "Die Hälfte ist mittlerweile gestorben und neue aufnehmen wollten wir nicht." Noch nicht einmal für Joachim zu Fürstenberg wurde eine Ausnahme gemacht: Schließlich gibt es nur zwölf Apostel – und so wurde aus Jocki eben der Ehrenapostel.

Begonnen hat Grulers Wirken in Donaueschingen 1979, als er hier Polizeichef wurde. Davor stand 1959 die Ausbildung bei der Polizei, Bereitschaftspolizei in Biberach und Göppingen, dann Leutkirch, die Ausbildung zum gehobenen Dienst, die erste Kommissarstelle in Rottweil, wo er auch erstmals politisch aktiv wurde. "Die Polizei hatte damals ausbildungstechnisch große Defizite", blickt er zurück. Und so engagierte er sich ab 1971 im Arbeitskreis Polizei, das Ergebnis ist heute noch in Schwenningen in Form der Polizeihochschule zu sehen. Seine Karriere bei der Polizei führte ihn nach Spaichingen, wo er acht Jahre lang das Revier leitete und heute seinen Wohnsitz hat. Dort wurde er auch erstmals in den Gemeinderat gewählt, bevor ihm mit Donaueschingen "eine größere und ganz attraktive Stadt" als nächster Karriereschritt offeriert wurde. "Dienststellenleiter hatten damals noch Residenzpflicht", sagt Gruler. So verlegte er seinen Wohnsitz nach Donaueschingen. Damit wurde es möglich, dass er bei der nächsten Kommunalwahl im Jahr 1980 auf Anhieb für die Christdemokraten ins Stadtparlament einzog. "Und so bin ich praktisch zum Donaueschinger geworden." Noch heute kenne er in Donaueschingen zehn bis 20 Mal mehr Menschen als in Spaichingen.