Donaueschingen. Als ein 33-Jähriger zusammen mit seinem Bruder in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer Disko geworfen wurde, verhielt er sich äußerst aggressiv gegenüber der Polizei. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen. Das Brüderpaar flüchtete und geriet weniger später mit dem Sicherheitspersonal einer anderen Disko wieder in Streit. Auch in diesem Fall war einer der Brüder besonders aggressiv. Er wurde überwältigt und gegen ihn wird jetzt weiter ermittelt.