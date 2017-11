Donaueschingen Politische Inhalte müssen passen, klare Position wichtig

Donaueschingen (guy). Paukenschlag in der Bundeshauptstadt: Die Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU, Grünen und der FDP sind gescheitert, eine Jamaika-Koalition wird es nicht geben. Die FDP hat die Verhandlungen abgebrochen. Der Sonntag galt als entscheidender Tag, um die offenen Fragen zwischen den Parteien zu klären. Wie FDP-Chef Christian Lindner sagte, liege es vor allem am mangelnden Vertrauen zwischen den Gesprächspartnern: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren", so Lindner.