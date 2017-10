Donaueschingen Plädoyer für Länge-Standort

Donaueschingen. Der BUND mit 1500 Mitgliedern in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg stehe nur dann der Errichtung von Windkraftanlagen entgegen, wenn schwerwiegende Eingriffe in den Naturhaushalt und den Artenbestand gesehen werden, so die Erklärung weiter. Doch der Standort auf der Länge gehöre nicht dazu, sondern sei artenschutzrechtlich sehr unproblematisch und bilde deshalb diesbezüglich wenig Konfliktpotenzial.

Aus Sicht des BUND werde das Thema Windkraftanlagen missbraucht, erklären Ulrike von Kutzleben-Hausen und Katharina Baudis. Man erlebe die Diskussion vonseiten der Bürgerinitiativen als begrenzt und festgefahren. Das und die aktuell immer wieder aufflammende, "oft die sachliche Ebene verlassende Diskussion" seien der Anlass für die jetzige Stellungnahme des BUND in Bezug auf die Windkraftanlagen auf der Länge. Es stünden weitaus mehr Menschen der Region hinter den Windkrafträdern, als nach außen hin sichtbar sei.

Das Thema Artenschutz werde nicht zu Ende gedacht. Das sei eine Erfahrung des BUND. "Man muss die Verantwortung für die Region übernehmen, statt alles dorthin zu verlagern, wo man es nicht mehr sieht", sprach Katharina Baudis eine weitere Argumentation der Windkraftanlagen-Gegner an, welche darauf abzielt, Windkraftanlagen komplett an die Nordsee zu verlagern und dort zu belassen. Doch da müsse man Kosten und Mehraufwand für den Transport der Elektrizität von dort hierher berücksichtigen. Weiter sprach Baudis Argumentationen an wie den Infraschall, der im Vergleich zu echten Lärmbelästigungen durch Einflugschneisen und andere natürliche Umgebungsgeräusche, bei Weitem nicht solche Auswirkungen habe.