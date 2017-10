Donaueschingen-Pfohren (gvo). Johann Schilling, lange Jahre stellvertretender Ortsvorsteher in Pfohren und langjähriger Feuerwehrkommandant, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das Herz des Landwirts schlug für die Feuerwehr und in der Politik für die CDU. Der Feuerwehr stand der frühere Landwirt von 1971 bis 1986 vor. Sein Wort und sein Rat hatten aber auch über diese Zeit hinaus Gewicht bei seinen Feuerwehrkameraden. Sein Weitblick und sein Durchsetzungsvermögen bescherten ihm über Jahre einen Sitz im Ortschaftsrat und den Stellvertreterposten hinter Ortsvorsteher Karl Ohnmacht. Rund 60 Jahre war er Mitglied in der CDU und auch über Jahre im Vorstand des CDU-Ortsvereins. Sein politisches Erbe führt Tochter Irmtraud Wesle als Stadt- und Ortschaftsrätin fort.