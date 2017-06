Donaueschingen Pfohren feiert seinen Geburtstag

Doch seit der Erstellung der letzten Chronik ist nicht viel Zeit vergangen. Und so konzentrierte sich Zimmermann als Sprecher einer Gruppe auf die Recherche der Bedeutung aller Pfohrener Straßennamen und diverser Gewanne. Das Ergebnis ist ein Buch mit bleibendem Wert.

Gemeinsam mit seinen Ratskollegen und mit Hinweisen aus der Bevölkerung ging derweil Gerhard Feucht auf die Suche nach historischen Gruppen, ehemaligen Handwerkern und vielem mehr aus der damaligen Zeit. Er stellt fest: "Heute weiß ich, dass es eine regelrechte mittelalterliche Szene gibt. Jede Gruppe hat ihre eigene Homepage und mediale Aufbereitungsform." Und weiter: "In Pfohren beschränken wir die chronologische Darstellung der letzten 1200 Jahre auf einen szenisch zusammengestellten Film, den Ralf Schneckenburger mit örtlichen Hobbyschauspielern inszeniert und gedreht hat. Das filmische Ergebnis kann auf einem USB-Stick von jedermann erworben werden."

Ein besonderer Akt sei der Entwurf eines eigenen Logos gewesen, weist Feucht mit Blick auf das Jubiläumswochenende um die historische Entenburg hin. Zwischen heute und Sonntag, 2. Juli, kampieren mittelalterliche Gruppen, Gaukler und Spielleute in unmittelbarer Nähe zur Donau. Die Bevölkerung profitiert an allen Tagen dank eines abwechslungsreichen Programms vom mittelalterlichen Spektakel und Lagerleben unter der Entenburg. Auftakt ist am Freitag um 18 Uhr mit dem täglichen Umzug der Lagerteilnehmer. Eine Stunde später findet der Bieranstich mit Oberbürgermeister und Schirmherr Erik Pauly statt.

Erstes Mittelalterspektakel ist um 22 Uhr ein Feuerkampf. Zudem sorgen die Stettemer Musikanten und die einheimische Jugendkapelle für Stimmung. Am Samstag ist ab 13 Uhr der Besuch des Lagers möglich. Es folgen auf einer der beiden Festbühnen Auftritte der Spielleute, eine keltische Modenschau oder am Abend eine Feuershow. Die Mittelalterrocker von "Metusa" lassen es bis nach Mitternacht krachen. Schwertkämpfe, Tänze und Walking-Acts prägen auch den Sonntag, der gegen 18 Uhr endet. Die Ortvereine bieten Verpflegungsmöglichkeiten im mittelalterlichen Ambiente an. Eintrittspreise: Freitag drei Euro, Samstag fünf Euro, Sonntag fünf Euro, Wochenendticket zehn Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.

