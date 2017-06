An Pfingsten lockt das Museum Art.Plus Feiertagsausflügler wieder mit einem speziellen Führungsprogramm. An Pfingstsonntag und Pfingstmontag ist das Museum von 11 bis 17 Uhr geöffnet und bietet Interessierten jeweils um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die aktuellen Ausstellungen "Leidenschaft. Passion – Im Fokus: Pierre Soulages" und "Camill Leberer" an. Mit dabei: die "Vespa" von Stefan Rohrer. Foto: Museum