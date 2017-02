Donaueschingen Peter Altmaier gewinnt Zuhörer für sich

Der Mann weiß, wie man seine Zuhörer für sich gewinnen kann. Und Donaueschingen weiß, wie man seine Besucher für sich gewinnen kann. Die Architektur und die Arkaden und die Gaststätten – Altmaier schwärmt von seiner Anreise zur Donauhalle und manch einer im Publikum fragt sich, wo denn der Kanzleramtschef überall lang gefahren ist und wie er all das in der Dunkelheit entdecken konnte. Die ersten Lacher gehören auf jedem Fall ihm. Wichtig, denn ernst wird's ja bei seinem "Bericht aus Berlin" oder vielmehr seiner "Analyse der Welt" sowieso.

Doch immer wieder Donaueschingen. So wird ihm seine Roboter, der in späteren Jahren einmal seine Gesundheit überwacht, das Bier verweigern. Denn – so Altmaiers Zukunftsvision – während er sich auf dem Sofa auf das Bier (leider kein Fürstenberg, die Brauerei hat der Bundeskanzleramtschef im Dunkeln wohl nicht entdeckt) freut, wird ihm die Maschine mit Blick auf die Gesundheit sagen: "Du bekommst heute kein Bier. Du hattest beim Besuch in Donaueschingen fünf und jetzt ist keins mehr drin." Altmaier plant, dem Roboter dann zu erklären, dass es ihn ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihn selbst gar nicht gebe und den Roboter so zu überzeugen, doch noch ein Bierchen zu genehmigen.

Auch Oberbürgermeister Erik Pauly dürfte sich gefreut haben, dass der Minister noch einmal auf ein paar Bier nach Donaueschingen kommen will. Immerhin sind sie jetzt nicht mehr Herr Pauly und Herr Altmaier füreinander, sondern der Peter und der Erik. Schuld daran war ein Versprecher auf der Bühne, als das Donaueschinger ­Stadtoberhaupt den Politiker, der nach eigenen Recherchen auf Platz 15 der Politikerragnliste in Deutschland steht und somit nicht der ­"wichtigste Politiker, aber der gewichtigste" sei, einfach duzte. Altmaier nahm's gelassen und wurde für Erik so schnell zu Peter.