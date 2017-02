Donaueschingen Personal muss immer mehr leisten

Dieter Münzer ist jedenfalls nicht davon überzeugt, dass das neue Pflegestärkungsgesetz II, das im Januar 2017 in Kraft getreten ist, seinem Haus mit der langen Tradition mehr Personal beschert. Seine Meinung ist eindeutig: Das neue Gesetz hat "mehr Menschen einen Anspruch auf Leistungen beschert, aber für das Pflegepersonal ist nichts dabei herausgekommen", kritisiert Münzer, der seit 28 Jahren das Pflegeheim an der Donaueschinger Prinz-Fritzi-Allee leitet.

Die zunehmenden Veränderungen in der Pflege haben nicht zuletzt auch in der Einführung der Pflegeversicherung 1996 ihre Ursachen. Umfangreiche Verwaltungstätigkeiten, aber kein zusätzliches Personal, Dokumentieren der Arbeitsschritte wird immer wichtiger, "und das geht zu Lasten der Menschen. Wir bräuchten mehr Zeit für die eigentliche Pflege, mehr Zeit für die Pflegebedürftigen, die Ganzheitlichkeit der Pflege ist immer mehr in Frage gestellt", bricht Münzer eine Lanze für das verantwortungsbewusste Berufsbild Pflege: "Mit der Einführung der Pflegeversicherung ist der Druck größer geworden, wir haben mehr Aufgaben, auch weil die Komplexität in der Pflege zugenommen hat."

Davon wissen engagierte Pflegekräfte ein Lied zu singen. Pflegedienstleiterin Margot Pollinger, seit bald 15 Jahren in diesem Amt, und Carmen Moser, seit März 2016 Wohnbereichsleitung im Wohnbereich vier, stehen jeden Tag vor nicht ganz einfachen Aufgaben: "Dementielle Auffälligkeiten sind bei 80 Prozent der Bewohner zu spüren", weiß Margot Pollinger. "Es gibt niemanden, der nicht auch körperlich hinfällig wäre", ergänzt Dieter Münzer. Und Carmen Moser, auf ihrem Wohnbereich zuständig für 42 Bewohner und insgesamt 20 Mitarbeiter in Voll- oder Teilzeit, findet unter ihren Bewohnern "so ziemlich alle Krankheitsbilder vor und alle fünf Pflegegrade, die die bisherigen drei Pflegestufen ersetzt haben."

Margot Pollinger, seit 1990 im Team, und Carmen Moser, die 2002 ihre Arbeit als examinierte Pflegekraft in St. Michael aufgenommen hat, können von zahlreichen Veränderungen in ihrem Beruf berichten. "Die Bewohner kommen mit weit höheren Pflegegraden als früher ins Heim", altersbedingte Krankheiten und Gebrechen hätten zugenommen, Altersdemenz und Alzheimer oder neurologische Krankheiten wie Parkinson werden häufiger.

Die Zahl der Heimaufnahmen ist enorm gestiegen. Münzer schätzt, dass 1990 rund 30 Neuzugänge im Jahr gezählt wurden, heute hingegen um die 90. Die Verweildauer insgesamt sei kürzer als früher, das Umgewöhnen auf neue Bewohner werde in kürzeren Abständen erforderlich. Kurzum: Pflegekräfte brauchen mehr und mehr Durchblick, Bewohner leiden an vielfältigen Krankheitsbildern, die Anforderungen sind gestiegen.

Carmen Moser, die mit dem Abitur in der Tasche auch andere Wege hätte einschlagen können, ist sich sicher, dass sie mit dem Pflegeberuf das Richtige gemacht hat. "Ich habe noch immer nicht die Nase voll", sagt sie, räumt aber ein, "dass eine gewisse Grundmotivation für den Pflegeberuf da sein muss." Sie lobt die gute Zusammenarbeit mit Heimleitung und Pflegedienstleitung. Eine gute Ausstattung in St. Michael, menschlich stimmige Zusammenarbeit und Wertschätzung gehörten ebenso dazu, wie eine gewisse Gerechtigkeit, wenn es um die Besetzung von Diensten am Wochenende gehe.

Freilich: So ganz einfach scheint dieser Beruf nicht zu sein. Pflegekompetenz und Wissen über viele Krankheitsbilder, Verantwortungsbewusstsein und vernetztes Denken müssten gerade junge Leute häufig noch lernen. Und: Nicht jedem ist es in die Wiege gelegt, dass Pflegekräfte bei ihrer Arbeit auch in die Privat- und Intimsphäre von Bewohnern eingreifen müssen. "Aber auch dies kann man lernen", sind sich Margot Pollinger und Carmen Moser einig: "Wer sich auf die Altenpflege einlässt, wird merken, dass da ganz viel dahinter steckt. Wir können diesen Beruf nur weiter empfehlen."

Das Altenpflegeheim St. Michael feiert am 26. März das 40-jährige Bestehen. Der Der Schwarzwälder Bote stellt die 1977 eröffnete Pflegeeinrichtung vor. In loser Folge werden Leben und Arbeit im Altenheim beschrieben. Dabei geht es um einen bevorstehenden Umbau zur Schaffung von Einzelzimmern, aber auch um Arbeit, Ausbildung oder Probleme in der Pflege, um die Berufsfachschule für Altenpflege, die Küche des Hauses oder Freizeitangebote für die Bewohner.

Donaueschingen-Neudingen. Ein abendfüllendes Programm mit Tänzen, Sketchen und Einzelauftritten bis nach Mitternacht boten die Klosternarren beim Bunten Abend in der vollbesetzten Neudinger Halle. Die Millibach-Musikanten sorgten dafür, dass das Stimmungsbarometer auch in den Pausen nicht abfiel.

Doch zunächst wurde OB Pauly, der "relativ nackt auf der Brust war", mit einem Orden dekoriert. Marc Neininger, zehn Jahre im Elferrat, erhielt von Narrenvater Bernd Matt einen Holzorden, Andrea Moreno, seit 20 Jahren Hästrägerin, eine Miniatur-Klosternarrenmaske.

Düster und unheimlich sind die Klosternarren, wenn sie sich langsam im Halbdunkel über die Bühne bewegen, während das Lied vom Tod erklingt. Im Gegensatz dazu stand der fröhliche Tanz der Gardemädchen. Nach der Verleihung der Verbandsorden durch den Präsidenten der Schwarzwälder Narrenvereinigung, Gerd Kaltenbach, erklärten sich Martina Münzer und Christa Matt bereit, die Ansagen zu übernehmen. Sie gaben dem Abend das Motto "Es geht nichts ohne eine Frau".

"Der schlimmste Doktor ist der Zahnarzt", sagt Mathias Huber als er "Den Raum des Schreckens" betrat und die Behandlung über sich ergehen ließ, bei der zu 99 Prozent der Bohrer abrutscht.

Von der Verständigung von Mann und Frau über sieben Kinosessel handelte der Sketch "Kino". Es folgten ein Lied von Sabrina Bauer und Sascha Spitz über eine Handyfreundschaft und der Klostertanz der Jugend. Der Elferrat begeisterte als Riesenbabys. Der spontane Wettstreit zwischen SNV-Präsident Gerd Kaltenbach und Beate Keller im Aufsagen von Fasnetsprüchen ging an die Lokalmatadorin. Für ein Exemplar ihres Sprüchebuches versprach ihr Kaltenbach im Tausch eine halbe Sau.

Die Gesangstruppe Rotaugen aus Villingen sorgte für Hochstimmung im Saal und hatte zudem auch einige Geschichten aus dem Ort auf Lager. Frank Feder trat in seiner Büttenrede für die Gleichberechtigung der Männer ein. Die Lumbazis sorgten mit Liedern und Anekdoten dafür, dass OB Pauly mitbekommt, was sich in Neudingen so abspielt. Und so mancher Mitbürger bekam kräftig sein Fett weg. Geballte Mädchenpower war beim Tanz der Politessen angesagt. Im Sketch "Duschen" wurde dem Publikum haarklein der Unterschied im Duschverhalten von Mann und Frau nähergebracht. Ein zweiter Auftritt der 14 Ballettmädchen und ein Tanz der Elferräte zum Thema "Mexico" bildeten den Abschluss.

Verdiente Narren aus Neudingen wurden von Gerd Kaltenbach ausgezeichnet: Agnes Hensler (bronzener Verbandsorden) und Jürgen Matt (silberner Verbandsorden). Den goldenen Verbandsorden erhielten Narrenvater Bernd Matt und der ehemalige Narrenvater Franz Glunk. Säckelmeister Bernhard Eggert hat als ehemaliger Chronist der SNV diese Auszeichnung schon. Er erhielt die bronzene Verbandsnadel der Schwarzwälder Narrenvereinigung.