Donaueschingen Pater fordert zum Friedensgebet auf

Ebenso verwies er auf die Erscheinung der Gottesmutter in Lourdes und La Salette. Dort habe sich ebenfalls die Gottesmutter Kindern offenbart.

Bilder und kleine Filmfrequenzen auf der großen Leinwand unterstrichen die eindrucksvollen Worte des Paters mit Tiroler Dialekt. Mehrere Großereignisse der jüngsten Geschichte wurden nach Überzeugung des Predigers durch das innige Gebet vieler Menschen maßgeblich beeinflusst. Dabei ging er auf die Rückholung der Deutschen Kriegsgefangenen aus russischer Gefangenschaft durch Konrad Adenauer ein.

Das Attentat auf Papst Johannes Paul II in Rom habe dieser trotz seiner schweren Verletzungen nur durch ein Wunder überlebt, weil die Kugel einen völlig anderen Weg in seinem Körper ging, als durch das Naturgesetz vorgegeben. Nach seiner Genesung ließ der damalige Papst die ihn getroffene Kugel in die Krone der Gottesmutter von Fatima einarbeiten.

Auch der Mauerfall in Berlin sei als Wunder zu werten, so Pater Paul.

Große Sorge erfülle ihn durch die immer mehr verbreitete atheistische Ideologie in der Welt und die Frage, wie die kommunistische Ideologie verhindert werden könne. Besonders schlimm seien die menschenverachtenden Auswüchse in Nordkorea mit der einhergehenden Bedrohung des Weltfriedens. Ein Diktator, der keine Grenzen kenne, sei unberechenbar. Vielerorts würden, so Pater Paul, Menschenwürde und die christlichen Werte missachtet.

Mit dem Heiligen Segen von Pater Pio entließ der Prediger die Gläubigen in den Abend.