Donaueschingen. Das Kommunale Kino Guckloch in Donaueschingen zeigt am kommenden Sonntag, 22. Januar, ab 16 Uhr, im Rahmen des Kinder- und Jugendkinos den Film "Paddington". Bär Paddington zieht vom peruanischen Dschungel in die Großstadt London und merkt schnell, dass ihn das Stadtleben überfordert. Tickets gibt es an der Kinokasse.