Donaueschingen. Das Kommunales Kino Guckloch in Donaueschingen zeigt am kommenden Sonntag, 22. Januar, 16 Uhr, im Rahmen des Kinder- und Jugendkino den Film "Paddington". Bär Paddington zieht vom peruanischen Dschungel in die Großstadt London und merkt schnell, dass ihn das Stadtleben überfordert. Tickets gibt es an der Kinokasse zu kaufen.