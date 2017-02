Donaueschingen Packtour mit Ziegen und und Besuch einer Käserei

Der Teilnahmebeitrag beträgt 40 Euro pro Halbjahr, für Geschwisterkinder jeweils 35 Euro. Das Programm ist auf Kinder zwischen sechs und zwölf Jahre ausgerichtet, die in Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen wohnen. Geleitet werden die Naturerlebnisgruppen von Christiane Müller und Kerstin Pohl, die beide ein Freiwilligenjahr im Umweltbüro absolvieren.

Programm wird über Grundschulen verteilt

In diesem Halbjahr stehen unter anderem ein Besuch einer Käserei in Sumpfohren Biolandhofes, eine Packtiertour mit Ziegen, eine Wanderung durch das Donautal und der Bau von Vogelnistkästen auf dem Programm. Das neue Programm der Naturerlebnisgruppen wird über die Grundschulen verteilt und ist auch in den Rathäusern und im Umweltbüro erhältlich.