Donaueschingen Pablo Geibel ergänzt Lehrerteam

Donaueschingen. Für die Skisaison 2017/18 kann der Ski-Club Baar Donaueschingen auf einen neuen Skitrainer C für Ski- und Snowboard ­zurückgreifen. Dazu hat der Rennläufer Pablo Geibel an der Sportschule Steinbach an der Fortbildung teilgenommen. Die lehr- und abwechslungsreichen Tage waren mit vielen sportlichen Aktivitäten verbunden. Mit den Übungen sollen einzelne Skifahrer ­optimal gefördert werden, damit die Stärken und Schwächen erkannt werden können, um ihnen zu ihrer Bestleistung zu verhelfen.