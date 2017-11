Donaueschingen Ortschaftsräte geben "grünes Licht" für neues Baugebiet

Donaueschingen-Grüningen (hac). Den ersten Schritt in Richtung Neubaugebiet Weidenäcker III machten die Grüninger Ortschaftsräte in der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend: Mit einstimmigem "Ja" wurde der Stein zur Schaffung eines neuen Baugebietes ins Rollen gebracht, die Notwendigkeit lag für die Räte auf der Hand: Das Angebot an freien Bauplätzen ist aktuell erschöpft. Ausnahmen bilden ein kürzlich zurückgegebener Platz im Gebiet Weidenäcker II sowie das für altersgerechtes Bauen ausgewiesene Grundstück im ersten Bauabschnitt. Zudem vier Plätze, die aus Gründen des Immissionsschutzes nicht bebaut werden können.