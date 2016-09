Donaueschingen Ortschaftrat lehnt Stilllegung der Wasserspender ab

Ortsvorsteher Horst Hall erläuterte die Sachlage. Der Ochsenbrunnen ist komplett saniert und gut in Schuss, der Brunnen an der Kirche wird zusammen mit dem Kriegerdenkmal demnächst saniert. Die Brunnen an den Bushaltestellen und beim alten Beck sind teilweise marode und müssten gerichtet werden.

Aufgrund neuer Auflagen ist eine Sanierung sehr kostspielig, da die Brunnen Trinkwasserqualität haben müssen. Auch die laufenden Kosten sind nicht unerheblich. Seitens der Stadt Donaueschingen wurde gedrängt, doch auf einen Brunnen zu verzichten. Der Ortschaftsrat hingegen sprach sich dafür aus, alle Brunnen zu behalten, da sie zum Ort dazu gehören. Außerdem haben zahlreiche Bürger der Verwaltung signalisiert, dass sie sich an etwaigen Pflegemaßnahmen beteiligen würden.

Beschlossen wurde, den Brunnen an der Bushaltestelle als erstes zu sanieren. Der zweite Brunnen soll so lange unrenoviert weiter laufen, wie es nur geht. Überlegt wurde, ein Fest zugunsten der Brunnen zu veranstalten und der Stadt damit zu signalisieren, dass Aasen bereit ist, sich für deren Erhalt einzusetzen.