Die Finanzsitzung ist traditionell der Start der Donaueschinger Fasnet. Und wenn man die Stimmung gestern Abend im "Hirschen" betrachtet, dann wird es eine gute Fasnet – auch wenn sie in diesem Jahr relativ spät ist und Zunftmeister Michael Lehmann schon befürchtet, dass die Narren schon viele Kräfte verbraucht haben. Im Hirschen waren sie aber in Hochform. Ob das nun die Frauen des Narrenrates beim Skifahren oder "Man(n) singt Deutsch" beim Klassentreffen waren. Natürlich dürften auch die Frohsinn-Geburtstagskinder Ignaz und Severin nicht fehlen. Und auch Julia Henning mit Ronni Böhm und die Los d’Ufezofer sorgten für ordentlich Stimmung, reichlich Lacher und Begeisterung unter den Gästen bei der Finanzsitzung. Und Ralf Bernauer hatte am als Gourmet im französischen Restaurant ein schweres Leben und musste dann feststellen: "Ach wie wär's jetzt doch im Hirsche' schee." Foto: Jakober