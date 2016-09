Donaueschingen. Der Online-Handel wächst weiter rasant, während dem lokalen Einzelhandel, auch in Donaueschingen, immer mehr Kunden fehlen. Wie wird diese Entwicklung den ländlichen Raum verändern? Bricht die lokale Versorgung ganz zusammen, oder bietet der Internet-Handel Chancen gerade für solche Orte, in denen es sowieso keine Läden mehr gibt? Mit diesen Fragen wird sich die nächste Anstöße-Diskussion am Mittwoch, 5. Oktober, 20 Uhr, im Mariensaal, Eilestraße 4, beschäftigen.