Donaueschingen Ohne Mülleimer wird der Abfall einfach weggeworfen

Donaueschingen (jak). Was wurde die sanierte Donauquelle gefeiert! Durch eine Millioneninvestition erstrahlt das Donaueschinger Alleinstellungsmerkmal und das Aushängeschild für den Tourismus in neuem Glanz. Generationen von Bürgern und Gästen sollen sich nun an dem historischen Bauwerk, das kräftig aufpoliert worden ist, erfreuen können. Über eine breite Treppe oder gar mit dem Großraumaufzug geht es zwölf Meter hinab zum Quelltopf. Alles ist neu, alles sieht schön aus. Hier kann man sich wohl fühlen.