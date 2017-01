Donaueschingen Ohne Führerschein

Das Kuriose dabei – bereits am Spätnachmittag waren Beamte des Polizeireviers Donaueschingen bei dem Mann, um mit ihm eine andere Sache zu klären. Schon zu dieser Zeit hatte der 55-Jährige Alkohol zu sich genommen. In diesem Gespräch habe der Mann erklärt, dass er schon seit Jahren keinen Führerschein mehr habe und auch kein Fahrzeug besitzen würde.

In der Folge war erforderlich, dass der Mann später noch zum Polizeirevier kommt. Dem kam der 55-Jährige gegen 18 Uhr auch nach und erledigte die Angelegenheit auf der Wache. Verwundert über das schnelle "Erscheinen" schauten die Beamten dem Mann beim Verlassen der Wache durch ein Fenster nach und glaubten ihren Augen nicht. Der war nicht zu Fuß oder mit einem Bus zum Revier gekommen, sondern mit einem Opel, der gegenüber der Wache parkte.

Der 55-Jährige stieg in seinem alkoholisierten Zustand in den Wagen und fuhr davon, noch bevor die Beamten etwas unternehmen konnten. Dafür stellte eine Streife nach kurzer Fahndung den 55-Jährigen mit dem Opel bei einem Discounter an der Ecke Dürrheimer Straße und Pfohrener Straße fest.