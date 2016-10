Donaueschingen Ökumenische Nacht der offenen Kirchen

Dabei ist Gelegenheit, Andachten, Musik, Anstöße und Begegnungen an verschiedenen Stationen zu erleben. In diesem Jahr werden unter dem Motto "In zweiter Reihe – (un)bekannte Menschen in der Bibel" in vier Kirchenräumen biblische Persönlichkeiten vorgestellt, die üblich eher am Rande stehen, aber für unsere heutige Zeit beispielhaft sind. Das interessante Programm wurde von hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden der einzelnen Gemeinden gemeinsam erarbeitet.

In St. Marien (Hermann-Fischer-Allee) beginnt das um 19 Uhr mit Thomas, dem vermeintlich Ungläubigen, den die spätere Überlieferung zum Apostel in Persien und Indien macht. An der zweiten Station geht es ab 19.45 Uhr in der Christuskirche (Max-Egon-/Irmastraße) um Ester, eine junge Frau, die in früher Zeit Unheil vom jüdischen Volk abwenden konnte.

In zweiter Reihe