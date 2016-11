Donaueschingen OB Pauly setzt eigene Prioritäten

Donaueschingen (jak). Es war ein günstiger Moment: Denn nachdem in der vergangenen Woche vom Hauptausschuss der Ergebnishaushalt durchgeackert worden ist, stand nun in der Gemeinderatssitzung das Investitionsprogramm für das nächste Jahr und auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2020 auf der Tagesordnung. Noch einmal betonte Pauly: In Zeiten mit Rekordsteuereinnahmen sei es "nicht gerechtfertigt und auch nicht nachvollziehbar", wenn die Stadt sich ein Investitionsprogramm auferlegt, das unweigerlich zur Schuldenaufnahme führt. Schwarzmalerei wolle er aber keine betreiben. In der Vergangenheit sei viel "geschafft" worden, sodass trotz der Herausforderungen die Ausgangssituation nicht so schlecht wäre.

"Das wichtigste Projekt ist für mich persönlich in den kommenden Jahren der Neubau der Realschule, die zusammen mit der Konversion realisiert werden sollte", so der Oberbürgermeister. Und auch wenn die Kosten einem Sorgen bereiten würden, so wären doch Investitionen in die Bildung stets gut angelegtes Geld. Kostenschätzungen gehen von 20 bis 30 Millionen Euro aus.

Nun, da sich das Land einen konkreten Zeitplan für die Freigabe des ehemaligen Kasernengeländes festgelegt hat, kann auch in Donaueschingen konkreter an der Zukunft geplant werden. "Wenn wir einen mittleren Wert für den Neubau der Realschule nehmen, dann könnten wir ihn fast schon mit dem aktuellen Guthaben auf unserem Konto bezahlen", so Pauly. Ein Punkt, der das Stadtoberhaupt optimistisch stimmt: Denn bis Donaueschingen 2020 über das Gelände verfügen kann, könnte auch noch etwas gespart werden. "Wenn sich unser Haushalt so weiterentwickelt, wie er es in den vergangenen Jahren getan hat, ist nicht auszuschließen, dass wir den Realschulneubau mit dem vorhandenen Guthaben finanzieren können."