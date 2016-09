Donaueschingen Nur kalter Kaffee

Heute ist die Situation eine andere. Die Masche mit den überteuert in einem abgelegenen Gasthofsaal in stundenlangen Sitzungen aufgeschwatzten Waren hat sich längst herumgesprochen, und die aufgeklärtere jüngere Rentnergeneration ist nicht zuletzt durch zahlreiche Warnungen von Verbraucherschutzorganisationen im Internet informiert. Die Tricksereien sind aber geblieben und werden allein schon dadurch deutlich, dass es dubiosen Firmen gelingt, ausschließlich an die Daten betagterer Menschen zu gelangen, die dann mit schönen Versprechen gelockt werden.

Gestern um 8.55 Uhr sollte es am Bahnhof in Donaueschingen mit dem Bus losgehen. Ein Gewinn im Wert von 400 Euro und nochmals 1000 Euro in bar wurden da unter anderem einer Donau­eschingerin als Gewinn bei einem kostenlosen Telefongewinnspiel versprochen, wenn sie denn mitfahre. Wer dieses Gewinnspiel veranstaltet hat, an dem die Adressatin selbstverständlich nie teilgenommen hatte, war im Brief nicht vermerkt; lediglich der Name Monika Krause vom Kundenservice steht bei den Verbraucherzentralen auf der "Schwarzen Liste", wie sich nach kurzer Recherche ergab.

Die angeschriebenen Donaueschinger ignorierten die verlockende Einladung. Niemand wollte in den Bus mit Ulmer Kennzeichen einsteigen, der nach kurzer Zeit seine Tour fortsetzte. Für die Donaustädter war das verlockende Angebot offensichtlich kalter Kaffee.