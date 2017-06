Donaueschingen Nur ein ­Angebot

Nun soll das Ganze in ein Pachtverhältnis gegossen und auf sichere Füße gestellt werden. Dass die Medi-Clinc à la Carte den Zuschlag in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 27. Juni, erhält, ist ziemlich sicher. Denn die Firma hat als Einzige ein Angebot abgegeben. Hinzu kommt auch noch, dass die Schulen und Kindergärten positive Rückmeldung über die Qualität gegeben haben.

Fürstenberg-Gymnasium/Realschule: Hier soll das Menü 4,40 Euro kosten. Außerdem gibt es Pasta für 2,90 Euro, einen Salatteller für 2,50 Euro und ein Dessert für 50 Cent.

Erich-Kästner-Schule: Hier wird das Menü 3,50 Euro kosten. Die Pasta gibt es für 50 Cent und den Salatteller für 2,50 Euro. Das Essen wird in der FG-Mensa serviert.