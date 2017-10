Gegen Novembertristess gibt es in Wolterdingen immer eine belebende Medizin. Doch in diesem Jahr haben Theaterfreunde nichts mehr zu lachen. "Einige unserer Stammspieler sind arbeitsbedingt sehr eingespannt. Die Theaterproben würden zu einer Doppelbelastung führen", erklären Theatermacher Bernhard Mößner und Sylvi Bürer schweren Herzens.Als neue Termine wurden der 10. und 17. März festgelegt. Dort wird es dann heißen: "Wenn einer eine Reise tut". Seit 25 Jahren gibt es die Theatergruppe der Wolterdinger Narrenzunft Bregtal-Glonki. Wegen der großen Resonanz in der Vergangenheit, wird das Theater an zwei Aabenden aufgeführt. Foto: Reichart