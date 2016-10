Donaueschingen Notstand in der Pflege rückt ins Blickfeld

Mit Claus Fussek kommt ein Fachmann nach Donaueschingen, der vor allem als Pflege-Kritiker bekannt ist. Fussek greift in zahlreichen seiner Veröffentlichungen immer wieder Missstände in der Pflege auf und gilt den Verantwortlichen in Altenheimen und Einrichtungen der Pflege häufig als rotes Tuch. Bei dem Thementag soll das Thema Pflege in den Donauhallen ein großes Forum bekommen.

Das wünschen sich jedenfalls VHS-Leiter Jens Awe und Martina Wiemer, die die Veranstaltung auf die Beine stellen. Martina Wiemer ist selbst ausgebildete Altenpflegerin und macht sich die Situation in der Pflege zu einem Anliegen, das durchaus ein paar Verbesserungen vertragen könnte, wie sie gestern bei einem Pressegespräch in den Räumen der VHS am Hindenburgring andeutete: "Wir wollen klar machen, dass die Gesellschaft der Pflege einen höheren Stellenwert einräumen müsste", sagt sie. Es gehe nicht darum, die heimischen Einrichtungen in ein schlechtes Licht zu rücken.

Vielmehr verfolge der Thementag das Ziel, Anregungen zu geben und über Auswege und Alternativen zu informieren. Claus Fussek prangere viele Dinge an und lege den Finger zurecht in so manche Wunde, häufig zum Ärger von Heimen und Pflegeeinrichtungen. Er wolle in seinem Impulsreferat aber aufzeigen, wie bessere Lösungen aussehen könnten. "Wir wollen kein Tribunal veranstalten", sieht auch Jens Awe reichlich Bedarf für eine offene Diskussion. "Das Thema brennt unter den Nägeln." Der VHS-Leiter nennt als Ziel, "Dinge zu benennen, damit sich etwas ändert". Es gehe darum, Alternativen aufzuzeigen, da es positive Beispiele für gute Pflege gebe.