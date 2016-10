Donaueschingen Noch zwei Standorte für Realschule

Wolfgang Karrer: Bereits vor drei Jahren habe er sich in seiner Haushaltrede zum Neubau der Realschule und dem Standort geäußert und daran habe sich auch bis jetzt nichts geändert. Mit einem neuen Gebäude auf dem Konversionsgelände könnte die Schule nicht nur aus ihrer aktuellen beengten Situation entfliehen, sondern das frei werdende Gelände auch für die Innenstadtentwicklung genutzt werden.

Claudia Jarsumbek: Kritik gab es von der GUB-Fraktionssprecherin für die Sitzungsunterlagen. Diese seien oberflächlich, würden viele Fragen offenlassen und die Schlüsse, die darin gezogen werden, könnten auch anders ausfallen. "Der Standort am FG ist nicht so schlecht, wie er hier dargestellt wird", so Jarsumbek. Auf der anderen Seite spreche auch viel für das Konversionsgelände. "Wir sollten bei der Finanzierung mutig sein, aber konkrete Vorschläge fehlen immer noch." Auch ihre Fraktion spreche sich für einen Kostendeckelung in Höhe von 20 Millionen Euro aus.

Michael Blaurock: Die Kosten wären für die Stadt kaum tragbar: "Wenn wir jährlich von sechs bis acht Millionen Euro Investitionen ausgehen, dann können wir die nächsten drei bis vier Jahre nichts anderes mehr realisieren", so der Grünen-Fraktionssprecher. Bedarf für einen neuen Realschule-Bau bestünde aber in vielerlei Hinsicht.