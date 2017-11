Donaueschingen Nichts wie raus auf den Schulhof

Was machen Kinder, wenn sie aus dem Unterricht in die Pause stürmen? Diese Frage stellten sich die Verantwortlichen in der Planungsphase zur Neugestaltung des Pausenhofes an der Eichendorffschule.

Donaueschingen. Neben der Schulleitung, dem Stadtbauamt und dem Landschaftsarchitekten waren auch die Schüler in den Entscheidungsprozess mit einbezogen worden. Und das Ergebnis mit mehreren attraktiven Bewegungsmöglichkeiten, aber auch mit schön gestalteten Ruhezonen kann sich sehen lassen.

Darüber waren sich alle Beteiligten bei der offiziellen Einweihung des für rund 230 000 Euro völlig umgekrempelten Schulhaus-Vorplatzes nach der musikalischen Begrüßung durch die sechsten Klassen am Montagmorgen einig. "Man sieht jetzt auch von außen, dass hier innen gut gearbeitet wird", so Rektor Wolfram Möllen und an die Adresse der künftigen Nutzer gerichtet meinte er: "Ihr habt es verdient."