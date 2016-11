Donaueschingen Nicht nur die Nachwuchssorgen belasten den Tennisclub

Ab dem kommenden Jahr wird die bisherige Beitragsfreiheit für Mitglieder, die länger als 40 Jahre dem Verein treu sind, aufgehoben. Das hat der Vorstand beschlossen. Der Grund: Wenn man dies beibehalte, wäre ein finanzielles Fiasko nicht aufzuhalten. Die Strukturen und Mitgliederzahlen des aktuell 47 aktive und 66 passive Mitglieder zählenden Vereins ändern sich.

Etwas Sorgen bereiten die Unterhaltungskosten für das Clubheim. Im Dachgebälk haben sich jetzt innerhalb von wenigen Jahren wieder Ameisen eingenistet. Doch ist es anscheinend nicht so einfach, den kleinen Tieren auf den Leib zu rücken. Und das wird sich wohl wieder negativ auf die Finanzen auswirken.

In sportlicher Hinsicht konnten sich die Senioren 65 in der ersten Bezirksliga behaupten, die Herrenmannschaft belegte den fünften Platz in ihrer Klasse. Und für die U14-Juniorinnen in Spielgemeinschaft mit Pfaffenweiler entpuppte sich das Mitspielen in der zweiten Bezirksliga als lehrreiche Turniererfahrung.

In puncto Vereinsmeisterschaften ist man bei der Null angekommen. Und so will der Verein den Vorschlag von Achim Durler, sich doch mit dem Hüfinger und Tannheimer Verein an den runden Tisch zu setzen und eventuell gemeinsam etwas auf die Beine stellen, überdenken.