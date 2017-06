Donaueschingen Nicht allein Besucherzuspruch zählt

Gleich mehrfach kam von den Stadträten die Nachfrage nach Besucherzahlen und Kartenverkäufen. "Das Neujahrskonzert ist unsere beste Veranstaltung und meist ausverkauft", sagte der Musikfreunde-Präsident. Aber es gebe auch Veranstaltungen, die nicht so gut besucht seien: "Es ist schwer bei dem großen Angebot, das es gibt", so Wilts. Neben Musikvereinen oder Konzerten wie die Egerländer sei es schwer, sich zu behaupten.

Das ist auch der Punkt, an dem Wilts Handlungsbedarf sieht: "Mit Frau Rüllke haben wir jemanden bekommen, der über die Öffentlichkeitsarbeit Bescheid weiß", definiert der Präsident die Zusammenarbeit mit der zukünftigen Kulturamtsleiterin. "Die Musikfreunde haben sich in den vergangenen vier bis fünf Jahren in ihrer Arbeit ziemlich alleingelassen gefühlt", sagt der Präsident. Die Mitglieder hätten immer mehr Dinge übernehmen müssen, obwohl sie keine Fachmänner darin seien. Dass sie Diplom-Musikjournalistin ist, sieht Wilts als großen Vorteil an. Mit Werbung und Marketing könnte da einiges erreicht werden.

Gleichzeitig warnt er jedoch, die Veranstaltungen nur vom Besucherzuspruch abhängig zu machen: "Die Kultur wird immer einen Zuschussbedarf haben. Aber Kultur ist etwas, mit dem wir uns schmücken und auf das wir stolz sein können."

Und gerade der Neuen Reihe, die nicht ganz so publikumswirksam ist, sei die Stadt Donaueschingen verpflichtet: "Wir können nicht die Musiktage veranstalten und sagen, dass uns die Neue Musik unter dem Jahr nicht interessiert." Die Besucherzahlen würden bei diesen Veranstaltungen nicht so sehr im Vordergrund stehen. "Die Neue Musik müssen wir fördern."

Wie sich die Zusammenarbeit zwischen Musikfreunden und Kulturamtsleiterin in Zukunft gestalten wird, steht noch nicht fest. Ein erstes Kennenlernen ist bereits für Freitag geplant: "Es wurde aber bereits angesprochen, dass es in der Vergangenheit geharzt hat und dass es im Interesse aller ist, dass sich das ändert", sagte OB Erik Pauly.

Was sich allerdings auch noch ändern wird, ist wohl der jährliche Bericht der Musikfreunde: Auch wenn die Bedeutung der Neuen Musik für die Stadt klar ist, werden wohl einige Stadträte auf die konkreten Zahlen zu den Konzertbesuchen bestehen. "Wir wollen Klarheit und Transparenz, was uns unser Bekenntnis zur Kultur wert ist", forderte FDP-Stadtrat Niko Reith. Und von SPD-Stadträtin Martina Wiemer kam der Hinweis: "Es sind ja immerhin auch Steuergelder, die da ausgegeben werden."

Klassik: Trio Walter am Sonntag, 24. September; Quartuor Danel am 26. November; Neujahrskonzert VS-Sinfonieorchester am 6. Januar; SWR-Symphonieorchester am 26. Januar, Pierre-Laurent Aimard am 17. Februar, Trio Skride/Schott/Maistre am 11. März; Stuttgarter Kammerorchester/Lydia Teuscher am 6. Mai.

Festival Hör-Ba(a)r: SWR-Jetzt-Musik, Martin Klett, Das mystische Klavier am 3. Mai, Vince Ebert am 4. Mai, Cuarteto SolTango am 5. Mai, Ensemble Recherche, Max und Julie am 6. Mai und Stuttgarter Kammerorchester/Lydia Teuscher am 6. Mai.

Kinder- und Familienprogramm: Strings and Friends am 26. November und Ensemble Recherche, Max Jule am Sonntag, 6. Mai. Außerdem gibt es sechs weitere Konzerte, die sich für Kinder und Familien eignen.

Kleinkunst: Schwester Cordula am 13. November, Sebastian Schnoy am 17. November, Matthias Brodowy am 8. Dezember, Josef Brustmann am 2. Februar, Frank Grischek am 16. März, Sascha Bendiks und Simon Hönes am 20. Mai, Vince Ebert am 4. Mai und Helmut Schleich am 10. Juli.

Die neue Reihe: Foiae Verde am 16. September, Jarry Singla am 18. März, Ensemble Ascolta am 15. April. SWR Jetzt Musik, Martin Klett, Das mystische Klavier am 3. Mai, Cuarteto Sol Tango am 5. Mai und Boulanger Trio und David Philip Hefti am 8. Juni.