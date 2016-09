Spürbar war die Aufregung der Erstklässler bei ihrer Einschulungsfeier in Aasen. Voller Stolz trugen fünf Jungen und vier Mädchen ihre Schultüte. Auf dem Schulhof erwartete alle ein kleines Programm. Rektorin Susanne Schulz begrüßte. Nach dem Schlusslied nahmen die Zweitklässler als Paten ihre zukünftigen Mitschüler mit in das Klassenzimmer. In der Grundschule werden die Erstklässler und Zweitklässler gemeinsam unterrichtet. Für Eltern und Großeltern gab es einen Umtrunk auf dem Schulhof. Foto: Rademacher