Flott voran kommen die Arbeiten zur Neugestaltung des Brigachufers an der Irmabrücke in Zusammenhang mit der Schaffung des neuen Generationenparks. Die lange Sitzreihe ist bereits betoniert. Und die beiden Treppen links und rechts davon sind ebenfalls schon angelegt, so dass man sich gedanklich bereits ein gutes Bild machen davon kann, wie schön es hier vor allem an warmen Tagen sein wird. Insgesamt werden in die Umgestaltung des Parks und des Uferbereich 600 000 Euro, zu Teilen mit Subventionen vom Land über den Landschaftspark Junge Donau, investiert. Foto: Vollmer