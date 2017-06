Donaueschingen. (jak) Nach dem Fürstenberg-Gymnasium und der Realschule ist nun die Erich-Kästner-Schule an der Reihe. "Als wir 2007 mit der Ganztagsschule angefangen haben, waren es 30 Prozent der Schüler. Heute sind wir bei 71 Prozent", sagt die Schulleiterin Gabriele Lindemann. So werden aktuell rund 200 der 272 Schüler den ganzen Tag betreut. "Wir bräuchten mittlerweile ein ganz anderes Raumkonzept, denn der neue Bildungsplan sieht mehr individuelles Lernen vor." Viele Räume seien doppelt und dreifach belegt. An der Schule wird nun ein pädagogisches Raumkonzept erarbeitet, das dann dem Gemeinderat vorgestellt wird.