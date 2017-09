Donaueschingen Neuer Stadtbus fährt alle 30 Minuten

Es gibt drei DS-Linien mit deutlich mehr Haltestellen als bislang, sodass alle zu Fuß in höchstens zehn Minuten zu erreichen sind. Diese werden alle 30 Minuten aus beiden Richtungen angefahren. Während die orangene Linie DS 3 ihre Runden vom Bahnhof zu Äußere Röte dreht und morgens die Schüler ins Schulzentrum bringt, fahren DS 1 (grüne Linie) und DS 2 (pink) gegensätzlich im Kreis und wechseln an den Begegnungspunkten Bahnhof und Steinweg lediglich den Liniennamen. Die Busse sparen sich so umständliches Wenden und der Takt kann eingehalten werden. Über einen Bildschirm werden die Haltezeiten in Echtzeit angezeigt. Haltepunkte werden von Donaueschinger Schülern angesagt.

Der Tarif

Der Stadtbustarif war bislang eine Insel im Verkehrsverbund des Kreises. Mit dem Einzelticket, das weiterhin 2,30 Euro (Kinder 1,70 Euro) kostet, kann man durch Umstieg in die VSB-Busse auch die Stadtteile erreichen und umgekehrt innerstädtische Ziele schneller erreichen. Die Monatstickets für Schüler haben den Vorteil, dass diese täglich ab 14 Uhr und an Wochenenden ganztags auch auf allen anderen Strecken im Land (Bus und Bahn) gelten.

Die Tarifdiskussion

Zu Protesten hat der Tarifwechsel an Schulen gesorgt, weil die bisherigen Stadtbus-Monatskarten extrem günstig waren. Argumentation: Die kleinen Schüler und Förderschüler würden zusätzliche Fahrten im Tarifgebiet nach Schulschluss im Gegensatz zu den älteren Mitschülern nicht nutzen.

Der Gemeinderat wird am 26. September über einen Sondertarif diskutieren. Auch andere zeitlich begrenzte Promotion-Tarife werden diskutiert, um möglichst viele Donaueschinger schnell zum Umstieg vom Auto auf den Bus zu bewegen. Dies ist letztlich das politische Ziel des neuen "Donaueschingenbus", der mithelfen soll, die Innenstadtstraßen zu entlasten.

Die Haltestellen

Diese werden nach und nach behindertengerecht umgebaut. In der Moltkestraße oberhalb des Fürstenberg-Gymnasiums ist der Bordstein bereits erhöht worden.

Die blauen Haltepunkt-Stelen werden in den nächsten Tagen installiert. Darauf sind zwei Zahlen zu lesen – die Minutenzeiten zu denen der Bus dort hält.