Donaueschingen Neuer Herr über die Finanzen

Erleichtert nahm Vorgänger Kiebele die Wahl seines Nachfolgers zur Kenntnis – ist es doch eher unüblich, ein Amt auf diese Weise niederzulegen. Die restlichen Wahlen waren Formsache und bestätigten den Vorsitzenden Manfred Bäurer, Stellvertreter Gerhard Werner und Schriftführer Alfred Rothmund in ihren Ämtern. Aktuell zählt die "Eintracht" 16 Sänger und 11 Sängerinnen, die stets zur Stelle sind, wenn es gilt, in Fürstenberg kulturelle und gesellige Veranstaltungen gesanglich zu bereichern.

Zuoberst stehen dabei die Mitwirkung am Gottesdienst während des Bergfestes und die Teilnahmen an den Festgottesdiensten im Kirchenjahr. Auch an Fasnet ist die Eintracht als ein Organisator des bunten Abends am Scmutzigen Donnerstag nicht mehr aus der Liste der Veranstalter wegzudenken. Verantwortlich für das Repertoire des Chores ist Matthias Mayer, der sich im vergangenen Jahr über eine durchschnittliche Probenbeteiligung von 83 Prozent bei den Männern und 84 Prozent bei den Frauen erfreute.

Nach dem guten Verlauf der Feier zum 175. Jahrestag des Stadtbrandes auf dem Fürstenberg mit anschließender Open-Air-Hockete erklärte sich der Gesangverein bereit, an einer regelmäßigen Fortsetzung der Veranstaltung mitzuwirken. Seine kommenden Auftritte absolviert der Gesangverein Eintracht Fürstenberg als Gastchor am 1. April beim Frühjahrskonzert der Chorgemeinschaft im Radsportverein Neudingen und am 29. April beim Frühlingskonzert des Männergesangvereins Riedböhringen. Im Herbst findet das Konzert der Gruppe Südbaar in Döggingen statt. Am 11. November lädt die "Eintracht" als Gastgeber zum Jahreskonzert in die Bürgerhalle.